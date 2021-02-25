первая часть коллекции Гулинга ушла с молотка еще в феврале 2020 года/ фото: TK Media

На аукционе в Шотландии продали самую большую в мире частную коллекцию элитного виски, собранную в течении 20 лет.

Бутылки дорогого алкоголя собирал предприниматель из американского штата Колорадо Ричард Гудинг. Его коллекция включает такие старые виды виски, как Bowmore и Springbank, а также Stromness и Dallas Dhu, производство которых в настоящее время прекращено.

Отмечается, что одна из бутылок редчайшего шотландского виски с выдержкой в 60 лет была продана на аукционе за миллион фунтов стерлингов, что эквивалентно 1,4 миллиона долларов. Известно, что первая часть коллекции Гулинга ушла с молотка еще в феврале 2020 года за 3,29 миллиона унтов стерлингов, а вторая - в феврале 2021 за 3,4 миллиона фунтов стерлингов, в этих торгах принимали участие более 1,5 тысяч коллекционеров из 54 стран мира.

Житель британского города Тонтон решил продать свою коллекцию алкоголя, чтобы приобрести собственный дом. Отец Мэттью Робсона дарил ему на каждый день рождения бутылку виски на протяжении 28 лет.

Кроме того, в Лондоне прошел масштабный аукцион Sothebys. Там бутылку шотландского виски продали за рекордную сумму в 1,92 миллиона долларов.

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