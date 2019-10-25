Шотландский виски продали за сумасшедшею сумму [ Редактировать ]
В четверг, 24 октября, в Лондоне прошел масштабный аукцион Sothebys. Там бутылку шотландского виски продали за рекордную сумму. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба производителя напитка.
Бутылка The Macallan Fine and Rare 1926 года была продана за $1,92 млн.
"Установлен новый рекорд аукциона по продаже бутылки виски: 60-летняя The Macallan Fine and Rare 1926 года продана за 1,5 миллиона фунтов стерлингов", - говорится в сообщении.
Раньше сообщалось о том, что в Украине на аукционе продают пассажирский самолет. А также легендарное авто Джеймса Бонда выставят на продажу.
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