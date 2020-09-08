Мужчина накопил на дом с помощью виски [ Редактировать ]
Житель британского города Тонтон решил продать свою коллекцию алкоголя, чтобы приобрести собственный дом. Отец Мэттью Робсона дарил ему на каждый день рождения бутылку виски на протяжении 28 лет. Теперь коллекцию оценивают в 40 тысяч фунтов стерлингов.
Об этом сообщает BBC.
Мэттью дарили односолодовый виски Macallan начиная с 1992 года. Тогда его отец Пит купил бутылку 1974 года, чтобы "обмыть" рождение сына, но потом решил оставить ее на память и сделал это традицией. За все время мужчина потратил на виски пять тысяч фунтов стерлингов. В результате к совершеннолетию Мэттью его отец собрал для него 18 бутылок виски.
Пит подчеркивает, что алкоголь не был единственным подарком сыну на дни рождения. К тому же, мальчику строго запрещалось открывать их, зато теперь ему удалось накопить на жилье.
К 28-летию Мэттью коллекцию алкоголя, подорожавшего со временем, оценили в 40 тысяч фунтов стерлингов. На данный момент ее выставили на продажу. Коллекция вызвала большой интерес, особенно в Азии и Нью-Йорке. Робсон надеется, что сможет продать виски и купить свою первую недвижимость на вырученные деньги.
Ранее мы писали о том, что американец приобрел "денежные" билеты.
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