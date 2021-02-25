В Киеве объявили полицейскую операцию: прогремели выстрелы [ Редактировать ]
В четверг, 25 февраля, около 16:00 в Голосеевском районе Киева произошла стрельба. Стрельбу устроила группа лиц, которая на автомобиле приехала к строительной площадке по улице Ямской. Об этом сообщили в полиции Киева.
В результате стрельбы вблизи застройки никто не пострадал.
По предварительной информации, группа лиц приехала на автомобиле к строительной площадке и начала стрелять в воздух, после чего с места происшествия скрылись. Пострадавших нет.
На место происшествия оперативно прибыли наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Для задержания правонарушителей, которые устроили стрельбу, в Киеве введена специальная полицейская операция.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, устанавливают обстоятельства происшествия. В настоящее время материалы должным образом зарегистрированы в территориальном подразделении, после установления обстоятельств происшествия будет дана правовая квалификация.
Ранее мы писали о том, что в Харькове произошла стрельба на переулке Отакара Яроша. В результате происшествия погиб мужчина.
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