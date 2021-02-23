Полицейские задержали подозреваемого в совершении убийства в Шевченковском районе Харькова. Нападавшим оказался 50-летний мужчина. Об этом сообщила полиция Харьковской области.

Подозреваемого обнаружили и задержали за пределами Харькова. В настоящее время он доставлен в Харьковское районное управление полиции № 3 для проведения дальнейших следственных действий.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления. По санкции статьи ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются. Все обстоятельства преступления устанавливаются.

Ранее мы писали о том, что в Харькове произошла стрельба на переулке Отакара Яроша. В результате происшествия погиб мужчина.