Стоимость биткоина за сутки снизилась почти на 10% [ Редактировать ]
В пятницу, 26 февраля, стоимость биткоина достигла показателя в 44,286 тысячи долларов. Так, в ходе торговой сессии криптовалюта снизилась в цене на 9,9%.
Об этом свидетельствуют данные сайта Coindesk.
По состоянию на 9:50 по Киеву цена криптовалюты находилась на уровне 44,421 тысячи долларов.
Ранее сообщалось, что курс биткоина рухнул. Во вторник, 23 февраля, самая популярная криптовалюта подешевела сразу на 15%, закрепившись намного ниже 47 тысяч долларов.
Мы также писали о том, что стоимость биткоина побила очередной исторический рекорд в 58 тысяч долларов, после чего резко откатилась вниз, уйдя ниже психологической отметки в 50 тысяч долларов.
Кроме того, сообщалось, что конкурент биткоина Ethereum рекордно подорожал.
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