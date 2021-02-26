В пятницу, 26 февраля, стоимость биткоина достигла показателя в 44,286 тысячи долларов. Так, в ходе торговой сессии криптовалюта снизилась в цене на 9,9%.

Об этом свидетельствуют данные сайта Coindesk.

По состоянию на 9:50 по Киеву цена криптовалюты находилась на уровне 44,421 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что курс биткоина рухнул. Во вторник, 23 февраля, самая популярная криптовалюта подешевела сразу на 15%, закрепившись намного ниже 47 тысяч долларов.

Мы также писали о том, что стоимость биткоина побила очередной исторический рекорд в 58 тысяч долларов, после чего резко откатилась вниз, уйдя ниже психологической отметки в 50 тысяч долларов.

Кроме того, сообщалось, что конкурент биткоина Ethereum рекордно подорожал.

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