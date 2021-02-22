Курс биткоина побил очередной рекорд [ Редактировать ]
В понедельник, 22 февраля, стоимость биткоина впервые в истории превысила $58 тысяч. Об этом сообщает CoinMarketCap.
Курс вырос больше чем на 2%. За семь дней криптовалюта прибавила в цене более 18%.
Курс биткоина превышал $58,3 тыс. К 00:14 криптовалюта упала до $57,7 тыс. По состоянию на 8:50 по Киеву курс упал до $ 56,193.
Отметим, что изначально эта криптовалюта стоила всего несколько центов.
Напомним, 19 февраля, курс криптовалюты биткоин превысил отметку в 54 000 доллара. Это наивысшее значение за всю историю биткоина.
Читайте также, аналитики утверждают, что дальнейший рост биткоина неизбежен. Курс биткоина может вырасти до $100 тысяч.
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