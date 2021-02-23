Курс биткоина рухнул [ Редактировать ]
Стоимость биткоина продолжает падать второй день подряд. Во вторник, 23 февраля, самая популярная криптовалюта подешевела сразу на 15%, закрепившись намного ниже 47 тысяч долларов.
Об этом свидетельствуют данные торгов на портале CoinDesk.
Так, на криптовалютной бирже CoinDesk цена биткоина по состоянию на 12:44 упала сразу на 15% - до 46 973 долларов.
Перед этим стоимость биткоина росла четыре недели подряд, начиная с конца января. За это время биткоин подорожал в 1,7 раза - до 56 тысяч с почти 32 тысяч долларов месяц назад. В целом за февраль рост составляет пока около 45%.
В частности, вчера, 22 февраля, стоимость биткоина побила очередной исторический рекорд в 58 тысяч долларов, после чего резко откатилась вниз, уйдя ниже психологической отметки в 50 тысяч долларов.
Ранее мы писали о том, что, по прогнозам экспертов, курс биткоина может вырасти до 100 тысяч долларов.
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