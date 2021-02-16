Во вторник, 16 февраля, стоимость биткоина достигла рекордной отметки в 49 938 долларов. С начала года криптовалюта подорожала примерно на 70%. Об этом сообщает агентство Reuters.

Такое подорожание произошло на фоне того, что Tesla заявила о покупке биткоинов на 1,5 млрд долларов и решении принимать их в качестве оплаты за автомобили.

Этот шаг Tesla стал последним в череде крупных инвестиций, в результате которых биткоин переместился с периферии финансовой системы на балансы компаний и дилинговые центры Уолл-стрит, поскольку американские фирмы и традиционные управляющие деньгами начали скупать биткоины в больших количествах.

Помимо Tesla, биткоин в последние месяцы привлек беспрецедентные потоки от крупных и мелких инвесторов.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Forbes опубликовал рейтинг криптовалютных миллиардеров. В то же время биткоин-миллионер поиздевался над геймерами дорогим BMW с видеокартами.