В пятницу, 26 февраля, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о том, что украинские регионы не попадают в "серую" зону карантинных ограничений по индикатору ЕС. Об этом он сказал в ходе брифинга.

Так, по его словам, в Украине хорошие показатели тестирования на коронавирус.

Читайте также Вакцинация в Украине: сколько людей привились за второй день

По его словам, во всех областях тестирование за последние 7 дней превышает 300 на 100 тысяч населения.

Сегодня в Украине нет ни одной области, которая бы по уровню тестирования попадала в "серую" зону по индикатору ЕС.

Отметим, по решению Еврокомиссии, в "серую" зону попадают, если информации о регионе недостаточно или если уровень тестирования ниже 300 тестов на 100 тысяч.

Также в ЕС ввели "темно-красную" зону, она будет касаться тех регионов, "где вирус на очень высоком уровне". Регион окажется в этой зоне, если в течение двух недель там будут сообщать о более 500 случаях инфицирования на 100 тысяч человек.

Ранее Виктор Ляшко рассказал, как проходит COVID-вакцинация в Украине. Также сообщалось, что в МОЗ напомнили о побочных эффектах вакцины от коронавируса.

Читайте также, министр здравоохранения Полькой Республики Адам Недзельский сделал заявление о том, что на территории страны будет ужесточены карантинные ограничения в связи с резким увеличением случаев заболевания. Наихудшая ситуация наблюдается в Варминьско-Мазурском воеводстве.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.