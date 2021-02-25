Глава Минздрава Максим Степанов рассказал о том, сколько людей привили от коронавируса за второй день вакцинации. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

Так, по его словам, в Украине за второй день кампании по вакцинации от коронавируса первую дозу получили 1179 человек.

Всего в стране уже привиты 1338 человек.

Он отметил, что за первые сутки после доставки вакцины в Украину прививку получили только 159 человек, поскольку 24 февраля только стартовал процесс развоза доз в области и сегодня, 25 февраля, их доставили во все регионы страны.

Ранее Виктор Ляшко рассказал, как проходит COVID-вакцинация в Украине. Также сообщалось, что в МОЗ напомнили о побочных эффектах вакцины от коронавируса.

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