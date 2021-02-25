В четверг, 25 февраля, глава Минздрава Максим Степанов рассказал о побочных эффектах от вакцинации против коронавируса. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

Они (побочные эффекты - ред.) могут быть разные, например, покраснение места, где непосредственно вводилась вакцина, или у человека может повыситься температура ... Более того, мы все привыкли к таким побочным эффектам, когда делаем прививки от гриппа.

Министр отметил, что наименьшее количество побочных эффектов наблюдается в инактивированных вакцин (когда возбудитель болезни культивируется в лабораторных условиях, а затем вбивается с помощью термической обработки или химических веществ). Такой вакциной, по словам Степанова, является вакцина производства Sinovak.

По словам Степанова, эффективность вакцины AstraZeneca составляет от 70 до 80%.



Когда мы говорим о 70-80%, это то, что такое количество людей, которым была сделана прививка, вообще не заболеют. Будет какое-то количество людей, которое может заболеть. Но каким способом они перенесут эту болезнь, независимо от возраста, или сопутствующих заболеваний, - это будет либо бессимптомно, или легкий способ переноса болезни.

Но пока данная вакцина в Украине только ожидается - в первом-втором квартале должно поступить от 2,2 до 3,8 млн доз.

Вместе с тем Степанов сообщил, что до 31 марта должно быть доставлено еще 1,5 млн доз вакцины от COVID-19 по государственным контрактам.

Степанов отметил, что вакцины, произведенные в Индии, не является генерическим препаратом.

Генерики на вакцины не используются. Например, компания AstraZeneca имеет мощности - только два не очень больших заводы в Европе, и они законтрактовали 7 производственных площадок, где они производят вакцины. Это Южная Корея, Индия, в Российской Федерации они сделали площадку, в Соединенных Штатах. По восьмую мира.

В целом, по его словам, Индия производит 62% вакцин в мире.

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