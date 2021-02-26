Дарма чекали. Обіцяних доплат українським пенсіонерам не буде. Принаймні поки що. Я нагадаю, уряд обіцяв усім, кому виповнилося від 75 до 80 років, уже з липня додатково до пенсії по 400 гривень. Але зараз у Кабміні передумали і відклали виплати на три місяці. Чому на пенсіонерах знову зекономили - дізнавалася Олена Логінова.

Пенсія по-українськи, як гра на... виживання!

Ніщета. Дуже важко.

Так лаконічно пані Марія характеризує життя на "заслуженому відпочинку". За 40 років роботи - вона заслужила пенсію три тисячі гривень. Тобто дещо більше ніж сто доларів. Жінка розповідає нам, як розподіляє свій бюджет. Каже: якби не чоловік - не викрутилася б:

Марія, пенсіонерка:

Якщо з чоловіком удвох, то якось викручуємось. моя пенсія вся іде на комунальні послуги, а на харчування у нас виходить процентів 60-50 від його пенсії і плюс іще на ліки, а так, щоб шось купить то більше вже нема на шо.

У львів'янки пані Людмили пенсія майже така сама, як і в пані Марії - 2800 гривень. От тільки Людмила живе сама. І майже всі її гроші з'їдає комуналка - 2000 гривень. На все інше - залишається 800 гривень.

Людмила Сидорова, пенсіонерка:

Я багато собі в чому відказують - Ну я не можу собі купити ковбасу м'ясо, я вже не їм... м'ясо просто відказалася від цього.

Щоб прожити, пенсіонерка час від часу приходить сюди - тут роздають безкоштовні обіди, які готують волонтери.

Котлета, апельсинка, булочка канапка. - Скільки ви тут зекономили? Ну, думаю, гривень 15-20.

І навіть такий безкоштовний обід жінка з'їдає не весь одразу!

Я стараюсь так розділити оце на два рази отак допустим вечеря і ще й завтра маю на сніданок.

Cергій Каплін, народний депутат України VII-VIII скликань:

Нічого уряду не заважає сьогодні переглянути соціальні стандарти, переглянути спосіб нарахування і головне розмір прожиткового мінімуму. І ми побачимо, що на ці копійки проста людина прожити не може. І ми побачимо, що сьогоднішні пенсіонери виживають тільки тому що їм допомагають діти і ми побачимо що люди сьогодні в Україні не живуть, а існують.

І це ще жінкам пощастило, оскільки більшість українських пенсіонерів і того не мають. Мінімальна лише 1760 гривень! Індексацію Кабмін анонсував з березня. А от щомісячні Доплати людям віком старше ніж 75 років, які обіцяли з липня, Відклали аж до осені! Причина - фінансова діра в бюджеті.

Олег Пендзин, економічний експерт:

Тому уряд намагається розвести масовані виплати по часі, для того щоби закумулювати кошти. Потрібно зменшувати долю тіньового сектору економіки раз, потрібно збільшувати кількість людей які мають сплачувати єдиний соціальний внесок. І наступним кроком треба збільшувати заробітні платні для людей.

Тож і виходить, що перші, хто зазнає удару через бюджетне безгрошів'я, пенсіонери! Аби їхнє життя стало більш ситим, потрібна низка реформ. До того ж - негайно.