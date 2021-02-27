На Банковой проходит акция в поддержку Стерненко: активисты выдвинули условия власти [ Редактировать ]
В Киеве 27 февраля, возле ОП на улице Банковой более тысячи человек пришли на очередную акцию протеста против ареста активиста Сергея Стерненко. Об этом сообщает "Украинская правда".
фото: pravda
По состоянию на 12:00 проход на улицу Банковая был полностью открыт для всех желающих, в отличие от 23 февраля, когда правоохранители перекрыли его.
Стоит отметить, что территорию проведения мероприятия охраняет полиция диалога, а также вдоль улицы Институтской размещено около 10 автобусов Нацгвардии и полицейских автомобилей.
По данным СМИ, на данный момент на Банковой все мирно.
фото: pravda
Стоит отметить, что сегодня на митинг пришли нардепы, представители общественных организаций.
Важно, что активисты потребовали от власти отпустить Стерненко и перезагрузить Высший совет правосудия.
Напомним, 23 февраля Приморский райсуд Одессы приговорил Стерненко к 7,3 годам лишения свободы, признав его виновным в похищении человека.
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