Митинг в поддержку Стерненко в Киеве/фото: pravda

В Киеве 27 февраля, возле ОП на улице Банковой более тысячи человек пришли на очередную акцию протеста против ареста активиста Сергея Стерненко. Об этом сообщает "Украинская правда".

фото: pravda

По состоянию на 12:00 проход на улицу Банковая был полностью открыт для всех желающих, в отличие от 23 февраля, когда правоохранители перекрыли его.

Стоит отметить, что территорию проведения мероприятия охраняет полиция диалога, а также вдоль улицы Институтской размещено около 10 автобусов Нацгвардии и полицейских автомобилей.

По данным СМИ, на данный момент на Банковой все мирно.

фото: pravda

Стоит отметить, что сегодня на митинг пришли нардепы, представители общественных организаций.

Важно, что активисты потребовали от власти отпустить Стерненко и перезагрузить Высший совет правосудия.

Напомним, 23 февраля Приморский райсуд Одессы приговорил Стерненко к 7,3 годам лишения свободы, признав его виновным в похищении человека.

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