27 февраля в 1-й больнице Черновцов произошел масштабный пожар. В результате трагедии погибли два человека, еще несколько получили ожоги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины.

"Вследствие данного события погибли два человека (второй пострадавший во время пожара умер в больнице ночью 28 февраля)", – говорится в утренней сводке на сайте ведомства в воскресенье.

Директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный опроверг версию о самоподжоге пациента в городской больнице №1 Черновцов, которую сейчас распространяют некоторые СМИ.

"Я такого не говорил. Это не самоподжог", - утверждает Черный.

Он также сказал, что причиной пожара стал не взрыв и не электропроводка. По предварительной версии, к возгоранию мог привести неисправный кипятильник.

Напомним, по улице Героев Майдана, 226 в палате на втором этаже пятиэтажного здания городской клинической больницы №1 предварительно произошла вспышка кислородной трубы с последующим возгоранием.

В результате пожара погиб 76-летний буковинец. Еще один пациент, 77-летний мужчина, находился в реанимационном отделении городской клинической больницы Черновцов.

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