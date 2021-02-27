Пожар в Черновицкой больнице №1 случился не в результате взрыва кислородного баллона или замыкания в электросети. Об этом сообщил мэр города Роман Кличук в Facebook.

Как заявил Кличук, "скорее всего, произошло возгорание на месте больного".

Версия с кипятильником тоже отвергнута

Мэр также добавил, что пожар возник, "когда все в палате отдыхали".

Через что это произошло, неизвестно. Или он курил, или вылил на себя спирт и загорелся ... Скорее всего, вторая версия

Он также добавил, что пожар удалось сразу же локализовать, и соседние палаты не пострадали. Но, там пока стоит ужасный запах, поэтому 20 пациентов из этих палат были эвакуированы в другие больницы.

Напомним, в COVID-больнице Черновцов прогремел взрыв, погиб один пациент, еще 20 были эвакуированы.

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Как ранее сообщалось, в Харькове загорелся пассажирский автобус на остановке средь бела дня, и в результате возгорания транспорт полностью сгорел. Инцидент произошел 30 января в Основянском районе на улице Привокзальной возле вокзала "Основа".

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