Трагедия в Черновицкой больнице: власти назвали шокирующую причину пожара [ Редактировать ]
Пожар в Черновицкой больнице №1 случился не в результате взрыва кислородного баллона или замыкания в электросети. Об этом сообщил мэр города Роман Кличук в Facebook.
Как заявил Кличук, "скорее всего, произошло возгорание на месте больного".
Версия с кипятильником тоже отвергнута
Мэр также добавил, что пожар возник, "когда все в палате отдыхали".
Через что это произошло, неизвестно. Или он курил, или вылил на себя спирт и загорелся ... Скорее всего, вторая версия
Он также добавил, что пожар удалось сразу же локализовать, и соседние палаты не пострадали. Но, там пока стоит ужасный запах, поэтому 20 пациентов из этих палат были эвакуированы в другие больницы.
Напомним, в COVID-больнице Черновцов прогремел взрыв, погиб один пациент, еще 20 были эвакуированы.
Читайте также, в Харькове 31 января на пр. Героев Сталинграда, 39 вспыхнул жуткий пожар на 9 этаже в семейном общежитии. В результате пожара погиб мужчина.
Как ранее сообщалось, в Харькове загорелся пассажирский автобус на остановке средь бела дня, и в результате возгорания транспорт полностью сгорел. Инцидент произошел 30 января в Основянском районе на улице Привокзальной возле вокзала "Основа".
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