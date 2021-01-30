В Харькове загорелся пассажирский автобус на остановке средь бела дня, и в результате возгорания транспорт полностью сгорел. Инцидент произошел 30 января в Основянском районе на улице Привокзальной возле вокзала "Основа".

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, в результате происшествия никто не пострадал.

Так, при возникновении пожара пассажиров в салоне не было, поэтому водитель самостоятельно вышел из автобуса и вызвал пожарных.

Сообщение о возгорании маршрутки "Богдан" поступило на номер "101" около часа дня.

Отмечается, что на момент прибытия пожарных к объятому огнем автобусу площадь пожара составляла 18 "квадратов".

Предварительно было установлено, что маршрутка №225 вспыхнула в результате запуска двигателя, рассказали в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Ранее сообщали, что в Киеве, вблизи станции метро "Академгородок" на ходу загорелась маршрутка.

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