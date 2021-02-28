Економічний експерт Тетяна Острікова в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповіла, на скільки виріс борг українців через високі тарифи, та чому субсидіантів в Україні стало менше.

"Якщо у влади є намір ще більше підвищувати тарифи, то тоді одразу треба підвищувати суму яка у бюджеті закладена на субсидії, а це на 2021 рік - 36,4 млрд і розуміти наслідок від підвищення тарифів. На сьогодні борг населення домогосподарств за житлові комунальні послуги сягає більше ніж 60 млрд. І треба розуміти, якщо підвищити тарифи й не дати більше субсидій, це приведе до ще більшого зростання цього боргу", - каже експерт.

Експерт додала, що субсидіантів в Україні стало менше.

"Отримувачі субсидій, які звертаються за ними, лише третині призначаються субсидії, і цей відсоток зменшується. Якщо ще у 2020 році субсидії призначалися 36%, то у цьому році - 33%. В нас рік до року падає кількість отримувачів субсидій. Якщо подивимося 2018 рік — це було 6,9 млн, 2019 рік - 3,2 млн у 2020 році - 2,8. Від цього і змінюється сума закладена в бюджеті на субсидії. Якщо у 2019 році 47 млрд, у 2020 по факту 36,6 млрд, а в бюджет на цей рік заклали 36,4 млрд", - каже експерт.

Острікова додала, якщо подивитися на статистику хто звертається за субсидією і скільки отримують, то цих грошей не вистачає для виплати субсидій.

"Рахункова палата у своїх звітах конкретно каже, що борг домогосподарств зростає через те, що на певним регіонам не було виділено достатньої кількості субвенцій, визначених на оплату за житлово-комунальні послуги", - додала Острікова.