Полет метеора в небе над Британией в ночь с воскресенья на понедельник, 1 марта, сняли на видео. Соответствующие ролики были опубликованы пользователями сети в Twitter.

Так, огненный шар засняли камеры наблюдения, расположенные в Лондоне, Бирмингеме, Бристоле и других британских городах.

Как сообщается на странице UK Meteor Network в соцсети, уже поступило более 120 уведомлений об увиденном космическом теле. И британцы продолжают информировать об этом природном явлении.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как ученые назвали 10 крупнейших украинских метеоритов. Также недавно метеорит-убийца озолотил пострадавшего гробовщика.