Над Британией пронесся метеор (видео) [ Редактировать ]
Полет метеора в небе над Британией в ночь с воскресенья на понедельник, 1 марта, сняли на видео. Соответствующие ролики были опубликованы пользователями сети в Twitter.
Так, огненный шар засняли камеры наблюдения, расположенные в Лондоне, Бирмингеме, Бристоле и других британских городах.
Как сообщается на странице UK Meteor Network в соцсети, уже поступило более 120 уведомлений об увиденном космическом теле. И британцы продолжают информировать об этом природном явлении.
#meteorite @ProfBrianCox @GranadaReports @UKMeteorNetwork pic.twitter.com/3YhilMIDOk— kjbrox (@kjbrox1) February 28, 2021
@UKMeteorNetwork pic.twitter.com/h9dLiwAwVt— Lee Moran (@skydivelee) February 28, 2021
@UKMeteorNetwork doorbell cam Milton Keynes pic.twitter.com/TQ8lCcYqdO— Ivor Lafford (@Lafford_MK) February 28, 2021
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как ученые назвали 10 крупнейших украинских метеоритов. Также недавно метеорит-убийца озолотил пострадавшего гробовщика.
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