"Нафтогаз" установил цену на газ на март [ Редактировать ]
На март 2021 года газоснабжающая компания "Нафтогаз" установила цену на природный газ для бытовых клиентов. Об этом сообщается на сайте компании.
Цена установлена на уровне 6,86 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). Цена не изменилась по сравнению с январем и февралем.
Стоимость газа для населения от государственной компании несколько ниже, чем предельный тариф, который Кабинет министров установил для всех поставщиков газа - 6,99 гривен за кубометр.
Читайте также о том, какие еще изменения ждут украинцев в марте. Ранее мы писали о том, что будет с тарифами на газ до конца года. Также сообщалось, что с 1 января 2021 года в Украине подорожает транспортировка газа. Согласно утвержденным тарифам на 2021 год, для 20 из 22 облгазов цены на доставку газа вырастут.
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