На март 2021 года газоснабжающая компания "Нафтогаз" установила цену на природный газ для бытовых клиентов. Об этом сообщается на сайте компании.

Цена установлена на уровне 6,86 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). Цена не изменилась по сравнению с январем и февралем.

Стоимость газа для населения от государственной компании несколько ниже, чем предельный тариф, который Кабинет министров установил для всех поставщиков газа - 6,99 гривен за кубометр.

Читайте также о том, какие еще изменения ждут украинцев в марте. Ранее мы писали о том, что будет с тарифами на газ до конца года. Также сообщалось, что с 1 января 2021 года в Украине подорожает транспортировка газа. Согласно утвержденным тарифам на 2021 год, для 20 из 22 облгазов цены на доставку газа вырастут.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.