Что изменится в Украине в марте 2021 Фото: nevainfo

Первый месяц весны в Украине принесет много нововведений. Самыми главными событиями марта 2021 года станет вакцинация населения от коронавируса, а также индексация пенсий.

Тарифы на газ и другие услуги

В марте максимальная цена на газ составит 6,99 за один кубометр. Часть поставщиков уже начала снижать цены ниже граничной отметки и газ у некоторых компаний стоит от 6,7 до 6,96 за один кубометр.

Цены на тепло и горячую воду для населения менять не будут до конца отопительного сезона.

Цена на электроэнергию до конца марта будет оставаться прежней. С января был отменен льготный тариф на первые 100 кВт и для населения действует единый тариф – в 1,68 гривны за кВт. Часть населения получит компенсацию за повышение тарифа - это коснется тех, у кого установлено электроотопление.

Повышение пенсии

С 1 марта начнется индексация пенсий, и выплаты повысятся в среднем на 11%. Повышение пенсий составит от минимальных 100 гривен до 308 гривен. В первую очередь будут пересмотрены выплаты для тех, кто получает пенсию по выслуге лет, по утрате кормильца и инвалидности. Лицам, у которых есть необходимый страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) – начнут выплачивать 2200 гривен.

Кто не получит доплату к пенсии:

Те, кто получает социальную пенсию

Пенсионеры, которые пошли на отдых в 2021 году

Военные пенсионеры, судьи и прокуроры

Бывшие государственные служащие, если их пенсия превышает пенсию по возрасту

Вакцинация от коронавируса

Прививки против коронавируса в Украине начали делать 24 февраля. Согласно планам Минздрава, в марте должна открыться запись в списки ожидания на вакцинацию для всех желающих.

В Кабмине и Офисе президента обещали, что записаться можно будет несколькими способами:

через приложение Дія;

через контакт-центр Минздрава;

через семейного врача;

через специальный сайт (которого пока не существует).

Когда начнется соответствующий этап прививочной кампании, зарегистрированным в электронной очереди предложат записаться в пункт вакцинации, выбрав место, дату и время визита.

Такая процедура предусмотрена для большинства украинцев возрастом от 18 до 59 лет (люди старшего возраста, медики, военные, сотрудники госбезопасности, педагоги получат приоритетное право пройти иммунизацию).

В марте, по расчетам властей, в Украину поступят новые партии вакцины Covishield (AstraZeneca), а также препарат производства Pfizer/BioNTech в рамках механизма COVAX.

Цены на железнодорожные билеты

С 1 марта цена на железнодорожные билеты вырастет на 2%. Это повышение плановое и в Укрзализныце анонсировали ежемесячное повышение тарифов до конца года – по 2% в месяц.

Как рассказал председатель правления Укрзализныци Владимир Жмак, с 2018 года цена на билеты не менялась, несмотря на инфляцию и изменение курса доллара, поэтому пассажирские перевозки убыточны. Компания не получает дотаций и ей не компенсируют перевозку льготных пассажиров.

Цены на продукты

Эксперты прогнозируют снижение цен на популярные продукты в марте. Это коснется яиц, которые сильно взлетели в цене в начале года.

А вот хлеб, макароны, кондитерские изделия, сахар и масло – скорее всего подорожают в среднем на 5%.

Внешнее независимое оценивание для выпускников

5 марта завершится регистрация на участие во внешнем независимом оценивании 2021 года. До 30 апреля зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирования.

Летнее время и дополнительные выходные

В марте украинцы получат дополнительный выходной день – в понедельник, 8 марта. В связи с Международным женским днем. Таким образом получится длинный уик-энд: 6, 7 и 8 марта.

В ночь с 27 на 28 марта Украина перейдет на летнее время. В 3:00 ночи нужно будет перевести стрелки часов на один час вперед.

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