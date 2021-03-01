В Україні стартувала "велика реставрація". Упродовж трьох років планують відновити 150 культурних пам'яток в усіх регіонах. Серед перших - Хотинська фортеця на Буковині.

Наші кореспонденти побували на об'єкті й побачили, у якому стані один із найвеличніших замків країни.

В Україні не так і багато історичних пам'яток, які можна порівняти з Хотинською фортецею. Це державний заповідник площею 17 гектарів, де кожен квадратний метр просякнутий історією. Крім масштабів, зведена у чотирнадцятому столітті фортеця вражає особливими візерунками на стінах.

Єлизавета Буйновська, директорка державного історико-архітектурного заповідника "Хотинська фортеця":

Саме наш замок - єдиний не тільки в Україні, а й у Європі має такі цікаві зображення з цегли по контуру всієї фортеці. Це дійсно є унікально і ніде, ні в якому замку такого ми не спостерігали.

Заходимо всередину споруди й опиняємось у Середньовіччі. Тут досі функціонує замкова криниця, якій понад шістсот років. Це серце фортеці, кажуть історики. Адже без питної води навіть найпотужніша цитадель не витримала б і кількох днів облоги.

Тетяна Нємічева, вчений секретар державного історико-архітектурного заповідника "Хотинська фортеця":

Основою замку є кам'яна скеля. І уявіть собі, що у 15 столітті цю криницю було прорубано в 35-метровій природній Дністровській скелі. Ну тобто розумієте, на той момент, коли з технічними засобами було вкрай складно, це була дійсно фантастична робота.

Якщо раніше скеля була фундаментом фортеці, то тепер може стати причиною її руйнування. Нещодавно кам'яний масив почав осідати - у стінах замку з'явилися тріщини. Наразі руйнівний процес вдалося зупинити.

Єлизавета Буйновська, директорка державного історико-архітектурного заповідника "Хотинська фортеця":

В цьому році будемо продовжувати так звані протиаварійні роботи на стіні від річки Дністер, там у досить такому поганому стані стіна, але сподіваємося, що ми її завершимо.

Для виявлення змін у скелистій породі встановили сучасну систему моніторингу. Вона збирає дані, на основі яких фахівці вирішуватимуть, як запобігти можливим руйнуванням.

Єлизавета Буйновська, директорка державного історико-архітектурного заповідника "Хотинська фортеця":

Там ідуть датчики нахилу, датчики крену все це виводиться нам на спеціальну систему і ми спостерігаємо щодня, щохвилини як і що відбувається.

В аварійному стані і міст перед замком. У березні планують розпочати його ремонт. За останні два роки відреставрували одинадцять із 25 об'єктів на території фортеці. На решту робіт потрібні мільйони гривень. Цьогоріч у фортеці святкуватимуть 400-річчя масштабної Хотинської битви.

У ній козаки разом із поляками перемогли удвічі численніше турецьке військо. Річницю відзначатимуть на державному рівні. Щоб відтворити історичні події, запросили реконструкторів з Польщі, Литви та України.