В понедельник, 1 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил о требовании не останавливать вакцинацию в Украине на выходные и праздники. Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам селекторного совещания с членами правительства.

По его словам, вакцинация от коронавируса должна проходить планово.

В частности, на совещании он потребовал четкого плана вакцинации и продолжения переговоров с производителями для ускорения поставок вакцин. Кроме того, он поднял вопрос о том, что праздники не должны повлиять на процесс иммунизации против коронавируса.

Наши военные должны получить прививку среди первых, и в зоне проведения ООС выходных нет, потому что не бывает выходных на войне. А значит, вакцинация должна проходить планово, так, чтобы военные были среди первых, и чтобы в праздничные и выходные не уменьшать количество вакцинированных.

Как ранее сообщалось, киевские медики наотрез отказываются иммунизироваться от коронавируса. В КГГА выразили надежду на то, что количество желающих иммунизироваться сотрудников медицинских учреждений, которых было вынесено решение вакцинировать в первую очередь, вскоре начнет увеличиваться.

Читайте также, новый штамм коронавируса снижает эффективность вакцины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.