штамм B.1.526 содержит, в том числе, мутацию E484K для уклонения от иммунного ответа организма/ фото: ZN

Ученые из Калифорнийского технологического института совместно с Колумбийским Университетом провели новое исследование, в следствии которого стало известно, что штамм коронавируса, распространенный в Нью-Йорке способен снижать эффективность вакцины.

Данная мутация была обнаружена специалистами в ноябре 2020 года. эксперты, руководствуясь данными международной базы GISAID, определили, что доля геномов этого штамма инфекции среди зарегистрированных в мегаполисе составляет всего 27%.

Отмечается, что штамм B.1.526 содержит, в том числе, мутацию E484K, с помощью которой новые вариации коронавируса уходят от иммунного ответа организма.

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Кроме того, украинские образцы проверили в Германии на новые штаммы коронавируса. роверку образцов делала лаборатория в немецкой клинике "Шарите".

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