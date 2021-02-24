Менее половины столичных медработников готовы пройти вакцинацию от COVID-19. Киев в общей сложности получил 42,6 тысячи доз вакцины, привезенной из Индии. Об этом заявила директор департамента здравоохранения Киевской городской госадминистрации Валентина Гинзбург.

По ее словам, в Киеве сформулировали 15 мобильных бригад, которые прошли обучение по правильном проведении иммунизации населения.

Медики мобильных бригад прошли обучение на национальном уровне. Во-вторых, подготовлено 120 временных пунктов вакцинации в учреждениях здравоохранения и интернатах. Также подготовлено 120 дополнительных стационарных пунктов вакцинации от COVID-19 на базе ЦПМСД города.

Отмечается, что всего 30%-50% медиков готовы сегодня сделать прививку. В КГГА выразили надежду на то, что количество желающих иммунизироваться сотрудников медицинских учреждений, которых было вынесено решение вакцинировать в первую очередь, вскоре начнет увеличиваться.

Читайте также, от коронавируса в Украине вакцинировано уже 10 человек. Первые вакцины получили врачи в Черкассах, а в Минздраве заявили, что плановая вакцинация уже пошла.

Кроме того, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина ожидает получить в 2021 году по меньшей мере 22,6 миллиона доз вакцин разных производителей против коронавируса.

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