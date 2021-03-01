В Японии более тысячи доз вакцины от COVID производства американской компании Pfizer оказались непригодными для использования из-за поломки рефрижератора, где они хранились.

Об этом сообщает телекомпания NHK со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Читайте также Степанов назвал побочные эффекты от COVID-вакцины

Отмечается, что рефрижератор вышел из строя 26 февраля. В результате инцидента непригодными для использования оказались 172 флакона с вакциной от коронавируса, которых хватило бы на 1 032 дозы.

Препарат планировалось использовать для вакцинации медицинского персонала.

Что стало причиной поломки - пока неизвестно. Морозильную камеру заберут для установления причин неисправности.

К слову, одной из отличительных особенностей вакцины от Pfizer является необходимость ее хранения при крайне низкой температуре.

Ранее сообщалось, что в Японии выбросят часть вакцины Pfizer. Отмечается, что флакон с вакциной Pfizer рассчитан на шесть инъекций, но полностью извлечь его содержимое позволяют только специальные шприцы, а обычными удается выкачать лишь пять доз вакцины.

Также мы писали о том, что в Украине сообщили о первых побочных эффектах после вакцинации. Так, в течение двух дней после начала вакцинации от коронавируса в стране было зарегистрировано 7 сообщений о побочных эффектах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.