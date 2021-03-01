Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о том, какие побочные эффекта чаще всего наблюдаются у украинцев после вакцинации от коронавируса индийской вакциной Covishield.

"При каждой вакцинации у части людей могут быть побочные эффекты - это повышенная температура, небольшое повышение давления, покраснение кожи непосредственно в месте вакцинации. Но если сравнить пользу и риск, то польза несравнимо выше. Если ты вакцинировался, то или вообще не заболеешь, или будешь иметь легкую форму. Но точно не попадешь в реанимацию и точно будешь жив", - рассказал он.

Степанов особо отметил подчеркнул, что польза от прививок Covishield в плане борьбы с коронавирусом в Украине намного больше, чем вред от единичных случаев легких побочных эффектов.

Министр также рассказал, что пребывает в хорошем самочувствии после вакцинации препаратом.

"Полчаса по алгоритму посидел после этого, и все нормально. Я полчаса после вакцинации находился под присмотром медицинских работников", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Степанов вакцинировался от коронавируса индийским препаратом.