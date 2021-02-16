В Японии выбросят часть вакцины Pfizer: что случилось [ Редактировать ]
В Японии из-за нехватки специализированных шприцев выбросят часть партии вакцины от COVID производства компании Pfizer. Об этом заявил генсек кабинета министров страны Кацунобу Като, передает ТАСС.
Отмечается, что флакон с вакциной Pfizer рассчитан на шесть инъекций, но полностью извлечь его содержимое позволяют только специальные шприцы, а обычными удается выкачать лишь пять доз вакцины.
"Закупить нужное количество этих особых шприцев нелегко, их по всему миру предлагают не так много. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими производителями", - сказал Като.
Таким образом с помощью уже заказанной партии вакцин Pfizer удастся вакцинировать около 60 млн японцев вместо предусмотренных первоначальным планом 72 млн.
Использование вакцины Pfizer одобрили в Японии 14 февраля. Процесс вакцинации начнется 17 февраля.
Ранее сообщалось, что вакцину AstraZeneca подали на регистрацию в Украине. Также Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину AstraZeneca для экстренного применения.
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