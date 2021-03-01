Поліцейські Дніпра врятували від смерті чотирьох людей [ Редактировать ]
Міністр внутрішніх справ сьогодні вручив нагороди двом патрульним поліцейським з Дніпра. Напередодні вони врятували життя чотирьох рибалок, які провалилися під лід.
Напередодні звичайна ранкова прогулянка могла мати смертельні наслідки. В Дніпрі троє чоловіків разом з 13-річним хлопчиком вийшли на тонкий лід. І всі четверо провалилися під кригу. На щастя, патрульні поліцейські Сергій Міняйло та Олег Предвічний встигли вчасно приїхати на виклик.
Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ:
Якби не вони, то ще за 5-7 хвилин були б замерзли, вмерли б просто від переохолодження. Такі патрульні поліцейські є прикладом для змін у нашій патрульній поліції. поліція нова створена для того, щоб служити і захищати.
За допомогою троса з лебідкою, драбини та мотузок патрульні дісталися до постраждалих і насамперед витягли дитину.
Сергій Міняйло, патрульний поліцейський:
Двоє чоловіків повідомили, що вони тримаються, тому ми одразу дитину першу витягли. Мотузку, драбину подали людям, які нормально почуваються, - вони самостійно вже вилазили, ми їм тільки допомогли. І вже пішли туди, де більш тонкий, крихкий лід - допомогли останньому чоловіку, він тримався з останніх сил.
За героїчний вчинок Арсен Аваков нагородив патрульних нагрудною відзнакою міністра внутрішніх справ, а глава Нацполіції виписав кожному премію - 30 тисяч гривень. Хоча самі хлопці героями себе не вважають - кажуть, лише виконували свою роботу.
Ми робили лише свою роботу. Я вважаю, що кожен повинен реагувати на такі ситуації і допомагати людям.
Ми розуміли, що, якщо ми також опинимося у воді, то, а ні нам ніхто не допоможе, ні тим людям, які вже були у воді, - тому всі дії були зважені й обдумані.
У поліції вкотре застерігають: не виходити на крихкий лід у плюсову температуру, оскільки не завжди поруч можуть бути такі патрульні, як Сергій та Олег.
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