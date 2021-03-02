В Греции нашли древние мраморные руины [ Редактировать ]
В Греции, на острове Лесбос, в древнем дворцовом комплексе Митилини, археологи нашли остатки мраморных ворот, которые вели внутрь дворца. Об этом говорится на сайте Министерство культуры и туризма Греции.
Речь идет о дворце, который был построен в византийский период. На сегодня это главный исторический памятник города Митилини.
Местные власти планируют сделать объект "привлекательным для туристов". В частности, предполагается создание велосипедной дорожки, которая будет вести к находке.
Маршрут будет пролегать и мимо самой древней бани, найденной на острове Лесбос. Именно рядом с ней была обнаружена часть прочной крепостной стены, а также мраморные входные ворота. По оценкам ученых, оба найденных объекта датируются ранневизантийским периодом.
- Высота ворот составляла 3,2 метра.
- Ширина - 2,05 метра.
- Длина коридора, который вел во дворец, составляла ровно два метра.
Читайте также, археологи раскопали тронный зал царя Ирода. В ходе раскопок исследователи обнаружили полукруглую нишу, где был установлен трон, а уровень пола в первоначальном виде до наших дней не сохранился.
Кроме того, археологу из Великобритании удалось найти в Назарете дом, где провел детство Сын Божий с Марией Магдаленой. В настоящее время на месте находки стоит храм.
Ранее мы писали, что Турецкие археологи выкопали мозаичную "Мону Лизу". Ценную реликвию назвали в честь знаменитой картины Леонардо да Винчи.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Працюватимуть лише супермаркети та пекарні. А навчальні заклади повернуться до дистанційного навчання
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, когда в Украине все граждане смогут получить доступ к вакцине
Лимонные блины - это необычный вариант привычного всем блюда
За месяц с 1 февраля по 1 марта средняя розничная стоимость сжиженного газа
Во вторник, 2 марта, многие знаки зодиака станут перед выбором