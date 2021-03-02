В Греции, на острове Лесбос, в древнем дворцовом комплексе Митилини, археологи нашли остатки мраморных ворот, которые вели внутрь дворца. Об этом говорится на сайте Министерство культуры и туризма Греции.

Речь идет о дворце, который был построен в византийский период. На сегодня это главный исторический памятник города Митилини.

Местные власти планируют сделать объект "привлекательным для туристов". В частности, предполагается создание велосипедной дорожки, которая будет вести к находке.

Маршрут будет пролегать и мимо самой древней бани, найденной на острове Лесбос. Именно рядом с ней была обнаружена часть прочной крепостной стены, а также мраморные входные ворота. По оценкам ученых, оба найденных объекта датируются ранневизантийским периодом.

Высота ворот составляла 3,2 метра.

Ширина - 2,05 метра.

Длина коридора, который вел во дворец, составляла ровно два метра.

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