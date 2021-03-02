Голливудская актриса Анжелина Джоли продала на аукционе картину экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля за 11,5 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба дома Christie's.

Столь большая сумма, вырученная за реализацию полотна стала рекордной для живописных работ, вышедших из-под кисти британского политика. Изначально стоимость полотна оценивалась в 1,5-2,5 миллиона фунтов стерлингов, а имя счастливого обладателя картины хранится в секрете.

Отмечается, что полотно было написано Черчиллем в 1943 году, став единственной его работой за период Второй мировой войны. Оно было создано после встречи премьер-министра с тогдашним президентом США Франклином Рузвельтом, где состоялись переговоры глав стран-участниц антигитлеровской коалиции. При этом, после написания полотно было подарено американскому президенту.

Напомним, "военное" полотно Уинстона Черчилля было выставлено на аукцион. На картине под названием "Башня мечети Кутуб" изображена мечеть XII века в Марракеше (Марокко) на фоне Атласских гор при закате солнца.

Читайте также, в США продали окурок Черчилля за баснословные деньги. Черчилль курил эту сигару 11 мая 1947 года в аэропорту Парижа Ле-Бурже, а к лоту приложена фотография премьера с этой сигарой. На ней есть его автограф.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.