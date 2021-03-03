В России умер известный спортивный комментатор [ Редактировать ]
В среду, 3 марта, в России скончался известный спортивный телекомментатор Юрий Розанов. О смерти Розанова сообщил его коллега Михаил Моссаковский в Twitter.
На момент смерти мужчине было 59 лет. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием. В связи с состоянием здоровья Юрий не выходил в эфир с мая по ноябрь 2019 года, но потом вернулся к работе.
Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать.
Сообщается, что Розанову стало плохо накануне, 2 марта. Жена вызывала ему врачей из-за затрудненного дыхания. Сотрудники "скорой" рекомендовали ему понаблюдаться у лечащих врачей.
Юрий Розанов комментировал в основном футбольные и хоккейные матчи. А в 2018 году открыл свою онлайн-школу спортивного комментирования.
Напомним, 22 февраля умер знаменитый путешественник из Польши Александр Доба. Смерть 74-летнего спортсмена-экстремала наступила во время покорения Килиманджаро - самой высокой горы в Африке.
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