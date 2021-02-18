В среду, 17 февраля, в городе Палм-Бич в штате Флорида (США) в возрасте 70 лет умер известный американский радиоведущий и последователь консервативных взглядов Раш Лимбо. Причиной смерти стал рак легких в запущенной форме.

О смерти ведущего сообщила его супруга во время эфира на его радиошоу, передает CNBC.

"Я знаю, что я определенно не тот Лимбо, которого вы настроились слушать сегодня... Я должна с глубокой печалью поделиться с вами тем, что наш любимый Раш, мой замечательный муж, скончался сегодня утром из-за осложнений, вызванных раком легких", - сказала Кэтрин Лимбо слушателям.

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Рашу Лимбо диагностировали онкологию на последней стадии еще в феврале 2020 года. На следующий день после обнародования его диагноза Дональд Трамп наградил его высшей гражданской наградой страны - Президентской медалью Свободы. Лимбо сказал тогда, что намерен продолжать вести свою программу в обычном режиме, пока будет проходить лечение.

Однако, состояние здоровья Раша постепенно ухудшалось, а в начале этого года рак прогрессировал настолько, что со второго февраля ведущий перестал лично выходить в прямые эфиры на радио.

Раш Лимбо родился 12 января 1951 года. Он начал работать на радио с 16 лет, а после серии радиопроектов стал ведущим разговорного шоу, которое до сих пор входит в состав его нынешней программы. Помимо этого, Раш написал несколько бестселлеров.

Ведущий прославился своими обвинениями в адрес американских СМИ за либерализм, критиковал феминацистов, защитников окружающей среды, бывшего президента Барака Обаму, а также сравнивал коронавирус с обычной простудой.

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