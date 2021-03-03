В Чернигове лицеисту удалили селезенку после удара воспитателя [ Редактировать ]
Источник: Черниговский лицей с усиленной физической подготовкой
Полиция Чернигова открыла уголовное производство против педагога, который нанес травму одному из учеников. Об этом сообщает прокуратура Черниговской области.
Как следует из материалов уголовного дела, помощник воспитателя после вечерней проверки нанес удар кулаком 17-летнему воспитаннику Черниговского лицея с усиленной физической подготовкой.
Через несколько дней лицеиста пришлось госпитализировать из-за резкого ухудшения самочуствия. Как оказалось, у него была повреждена селезенка. Хирургам пришлось ее удалить.
Воспитателя-садиста будуть судить за нанесение телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
Черниговский лицей с усиленной военно-физической подготовкой - общеобразовательное учебное заведение 3-й степени интернатного типа, созданный на базе Черниговского высшего военного авиационного училища летчиков.
Ранее сообщалось, что в Ирпене под Киевом физрук попросил старшеклассников наказать пятиклассника, который выключил свет в спортзале. Во время экзекуции дети уронили мальчика головой от пол.
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