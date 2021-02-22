Скандал в школе: физрук устроил жестокие бои между учениками [ Редактировать ]
В Киевской области в Ирпене разгорелся громкий скандал. Так, учитель физкультуры местной школы попросил учеников старших классов жестко наказать пятиклассника за то, что он выключил свет в спортзале.
Школьники на глазах у учителя подняли мальчика за руки и ноги, начав раскачивать. Один из парней отпустил руку ребенка, после чего тот ударился головой о деревянный пол спортзала. После этого учитель остановил происходящее. Другие дети снимали все на видео и не пытались остановить.
Сейчас учитель отрицает свою вину, утверждая, что всегда пытался пытался найти общий язык с детьми, однако школьники утверждают обратное. По их словам, педагог постоянно оскорблял других.
Администрация школы отстранила учителя от занятий. В Управлении науки и образования Ирпенского горсовета обещают разобраться в данной ситуации.
"В данный момент создана комиссии для изучения фактов и расследования данного инцидента. По результатам работы комиссии будут приняты соответствующие управленческие решения", - прокомментировал ситуацию начальник Управления науки и образования Ирпенского горсовета Олег Билоус.
Пострадавший ученик уже посещает занятия. К счастью, у него нет серьезных травм.
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