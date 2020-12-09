У Кропивницькому скандал: педагог принижує школярку [ Редактировать ]
У Кропивницькому новий скандал через булінг. У мережу виклали відео, де педагог на уроці кричить та принижує школярку. Причому цей інцидент стався ще місяць тому, але публічною історію зробили лише зараз через бездіяльність адміністрації школи. Подробиці - далі.
Где ты наработала? Покажи пальцем? Записки сидишь пишешь? Овца нечесанная, быстро работать!
Так на уроці вчителька обзиває чотирикласницю у кропивницькому ліцеї "Сокіл". Відео виклала в соцмережу мама її однокласниці. Воно набуло такого розголосу, що вже за кілька годин вчительку звільнили. Адміністрація ліцею такою поведінкою педагога спантеличена. Мовляв, учителька має тридцять років стажу і нарікань на неї - не було.
Наталія Мілентій, заступниця директора з виховної роботи Кропивницького ліцею "Сокіл":
Вчитель зразу знепритомніла, все, її забрала швидка і все з цього моменту вона тільки встигла написати заяву і все наказом по школі вихователь звільнений і наказом по школі зараз ведеться службове розслідування.
А от мама випускниці цього ліцею каже: крик та приниження - звичні методи виховання цієї вчительки. А на скарги батьків адміністрація ніколи не реагувала.
Ельміра Небесна, мама випускниці:
Она всегда так орала, вона ж нормально не розмовляла, вона завжди обзивала, вона завжди так принижувала.
На скандальне відео відреагувало й міське управління освіти - в закладі проведуть службове розслідування.
Лариса Костенко, начальниця управління освіти Кропивницької міської ради:
Будуть прийняті відповідні управлінські рішення щодо адміністрації закладу в найближчий час.
Натомість частина педагогів та батьків почали захищати вчительку. Мовляв, з дітьми лише так і можна.
Євгенія Захарченко, юристка ГО "Батьківська рада Кропивницького":
Я не розумію обурення частини вчителів, які кажуть подивіться: їй швидку після цього викликали і діти якось себе не так поводять, ми чули, що там тиша і бачили як поводять себе діти і в будь-якому випадку вчителі це професія, яких вчать виходити зі складних психологічний ситуацій.
Сама ж учителька спілкуватися з журналістами категорично відмовилася. Наразі в ліцеї шукають нового вчителя для четвертого класу.
по теме
У приватній школі Дніпра навчається лише 80 учнів - що спричинило агресію?
Крупнейший в мире порносайт решил покончить с видео, загруженным без согласия участников съемок
Відео виклала в соцмережу мама її однокласниці. Воно набуло такого розголосу, що вже за кілька годин вчительку звільнили. Адміністрація ліцею такою поведінкою педагога спантеличена
Такий виховний метод зафільмували підлітки. Відео швидко розлетілося мережею. Що думають правоохоронці, і як оцінюють "уроки присідання" самі учні?
На Львівщині завуч школи відлупцювала учня шостого класу - кричала і била його перед іншими дітьми