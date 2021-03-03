Чем опасен маргарин [ Редактировать ]
Некоторые люди заменяют сливочное масло маргарином, соблазняясь дешевизной последнего, однако регулярное употребление маргарина таит в себе значительные опасности, передает newsyou.info.
Созданный в качестве дешевой замены сливочного масла, маргарин представляет собой весьма неоднозначный продукт, в составе которого присутствуют опасные для человеческого организма трансжиры. При этом, в маргарине содержатся и некоторые полезные вещества - например, фолиевая кислота, минералы, витамина А и Е.
Если есть склонность к лишнему весу, то употребление маргарина следует ограничить двумя чайными ложками в день. Если нет, то можно съедать 50 граммов и больше в сутки, в зависимости от уровня физактивности.
Ранее мы писали о том, какой продукт самый полезный для завтрака. По словам медиков, он может заметно повысить продолжительность жизни, если употреблять его на регулярной основе.
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