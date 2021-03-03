Житомирщина стала "червоною" зоною [ Редактировать ]
Ще одна область почервоніла. Суворий карантин запровадили на Житомирщині. Бо хворих там побільшало утричі. Відтак відсьогодні в регіоні закрили непродовольчі магазини, спортклуби та розважальні заклади.
Ресторани працюють лише на виніс та доставку. Навчання, частково дистанційне. В школу ходять лише молодші класи, також працюють дитсадки. Старші школярі й студенти навчаються дистанційно.
Утім на відміну від Івано-Франківщини та Чернівецької області, тут у звичному режимі курсує транспорт.
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