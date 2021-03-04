Ще одна область почервоніла. Суворий карантин запровадили на Житомирщині. Бо хворих там побільшало утричі. Відучора в регіоні закрили непродовольчі магазини, спортклуби та розважальні заклади.

Ресторани працюють лише навинос і в режимі доставки. Навчання частково дистанційне. До школи ходять лише молодші класи, також працюють дитсадки.

Старші школярі й студенти навчаються онлайн. Утім, на відміну від Івано-Франківщини та Чернівецької області, тут у звичному режимі курсує транспорт.