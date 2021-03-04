На Житомирщині запровадили суворий карантин [ Редактировать ]
Ще одна область почервоніла. Суворий карантин запровадили на Житомирщині. Бо хворих там побільшало утричі. Відучора в регіоні закрили непродовольчі магазини, спортклуби та розважальні заклади.
Ресторани працюють лише навинос і в режимі доставки. Навчання частково дистанційне. До школи ходять лише молодші класи, також працюють дитсадки.
Старші школярі й студенти навчаються онлайн. Утім, на відміну від Івано-Франківщини та Чернівецької області, тут у звичному режимі курсує транспорт.
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Пацієнтів із Прикарпаття - везуть і до інших областей. Тоді чому стоїть порожнім мобільний шпиталь, який півтора тижня тому терміново розгорнули в Богородчанах?
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