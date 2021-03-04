В четверг, 4 марта, в Украине, в Одессе и на Закарпатье, произошли очередные самоубийства, связанные с подростками. Об этом сообщает полиция.

Так, в Одессе погиб 18-летний парень. Он выпал с 15-го этажа жилого дома на улице Академика Заболотного в Суворовском районе города.

Юноша на глазах у местных жителей выпрыгнул с балкона общего пользования, расположенного на 15-м этаже одной из многоэтажек.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье об "Умышленном убийстве с пометкой самоубийство" (ч.1 ст.115 УК Украины).

О погибшем известно, что он уроженец Арцизского района Одесской области. Обстоятельства, при которых юноша прыгнул с многоэтажки, устанавливаются.

В Закарпатской области, в селе Фанчиково Виноградовского района, повесилась 13-летняя девочка. Возбуждено уголовное дело по аналогичной статье.

В настоящее время в полиции проводят расследование, опрашивают родных девочки и друзей с ее близкого круга. По этическим соображениям не разглашаются детали и версии следствия.

Ранее сообщалось, что мать выбросила ребенка из окна восьмого этажа. Мальчику всего 3 года. Пострадавшего срочно госпитализировали в детскую больницу "Охматдет".

Также мы писали о том, что в Одессе мужчина выжил после прыжка с 8 этажа. По некоторым данным пострадавший хотел совершить суицид из-за проблем в бизнесе, по другим - это произошло случайно.

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