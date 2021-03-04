Трагедии продолжаются: еще двое подростков покончили с собой [ Редактировать ]
В четверг, 4 марта, в Украине, в Одессе и на Закарпатье, произошли очередные самоубийства, связанные с подростками. Об этом сообщает полиция.
Так, в Одессе погиб 18-летний парень. Он выпал с 15-го этажа жилого дома на улице Академика Заболотного в Суворовском районе города.
Юноша на глазах у местных жителей выпрыгнул с балкона общего пользования, расположенного на 15-м этаже одной из многоэтажек.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье об "Умышленном убийстве с пометкой самоубийство" (ч.1 ст.115 УК Украины).
О погибшем известно, что он уроженец Арцизского района Одесской области. Обстоятельства, при которых юноша прыгнул с многоэтажки, устанавливаются.
В Закарпатской области, в селе Фанчиково Виноградовского района, повесилась 13-летняя девочка. Возбуждено уголовное дело по аналогичной статье.
В настоящее время в полиции проводят расследование, опрашивают родных девочки и друзей с ее близкого круга. По этическим соображениям не разглашаются детали и версии следствия.
Ранее сообщалось, что мать выбросила ребенка из окна восьмого этажа. Мальчику всего 3 года. Пострадавшего срочно госпитализировали в детскую больницу "Охматдет".
Также мы писали о том, что в Одессе мужчина выжил после прыжка с 8 этажа. По некоторым данным пострадавший хотел совершить суицид из-за проблем в бизнесе, по другим - это произошло случайно.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
У Києві дівчинка та хлопчик в різних районах випали з вікон багатоповерхівок, а у Рівному хлопчика ледве не довели до самогубства - хто винен у цих трагедіях і чи можна було цьому запобігти?
У Дарницькому районі столиці з вікна ліцею випав неповнолітній хлопець - за останній місяць це вже четвертий подібний випадок
Школярки влаштували жорстоку розправу над своєю одноліткою - хто винен?
В Чернигове 13-летний подросток выпал из окна восьмого этажа многоэтажки
У Києві дівчинка та хлопчик в різних районах випали з вікон багатоповерхівок, а у Рівному хлопчика ледве не довели до самогубства - хто винен у цих трагедіях і чи можна було цьому запобігти?