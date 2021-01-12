В Одессе, на улице Бочарова, мужчина выпал с восьмого этажа и остался жив. По некоторым данным пострадавший хотел совершить суицид из-за проблем в бизнесе, по другим - это произошло случайно.

Так, он упал на лестницу, которая ведет в подвал. Сейчас он находится в реанимации.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. По информации полиции, одессит находится в тяжелом состоянии в больнице.

В соцсети появилось видео, на котором запечатлен пострадавший, лежащий на лестнице. Он просит сбежавшихся людей помочь ему.

Рядом с мужчиной находится молодая женщина в халате, назвавшаяся его женой. По ее словам, во время инцидента в квартире они были вдвоем, а муж выпал, когда курил.

Ранее мы писали о том, что мужчина упал с крыла самолета. Он перелез через забор аэропорта, а затем проскользнул ко взлетной полосе и вскарабкался на воздушное судно.

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