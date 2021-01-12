В Одессе мужчина выжил после прыжка с 8 этажа [ Редактировать ]
В Одессе, на улице Бочарова, мужчина выпал с восьмого этажа и остался жив. По некоторым данным пострадавший хотел совершить суицид из-за проблем в бизнесе, по другим - это произошло случайно.
Так, он упал на лестницу, которая ведет в подвал. Сейчас он находится в реанимации.
Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. По информации полиции, одессит находится в тяжелом состоянии в больнице.
В соцсети появилось видео, на котором запечатлен пострадавший, лежащий на лестнице. Он просит сбежавшихся людей помочь ему.
Рядом с мужчиной находится молодая женщина в халате, назвавшаяся его женой. По ее словам, во время инцидента в квартире они были вдвоем, а муж выпал, когда курил.
Ранее мы писали о том, что мужчина упал с крыла самолета. Он перелез через забор аэропорта, а затем проскользнул ко взлетной полосе и вскарабкался на воздушное судно.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Встановили для крадіїв, а потрапили у пастку діти - в якому вони стані і чи будуть покарані батьки?
В понедельник, 11 января, в Виннице на территории детского сада произошел взрыв
В понедельник, 11 января, боевики обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе вблизи Песков
На Черкащині затримали чоловіка, який убив свого чотиримісячного сина
Як оплатити комуналку після підвищення тарифів - стало ледь не головним питанням і головним болем для багатьох українців