Родился в рубашке: в Одессе парень выпал с 23-го этажа [ Редактировать ]
В одном из многоэтажных жилых комплексов Одессы молодой человек выпал из окна 23-го этажа и "приземлился" на припаркованный автомобиль.
Парню чудом удалось выжить, после инцидента он был госпитализирован прибывшими на место медиками "скорой помощи". Пострадавший рассказал, что в сигануть в бездну он решил самостоятельно, так как хотел совершить самоубийство.
Отмечается, что по сообщениям очевидцев в соцсетях, инцидент случился около 08:00 в жилом комплексе "Альтаир", расположенном на Люстдорфская дороге.
Читайте также, в Киеве 13-летняя девочка упала с балкона своей квартиры на 14-м этаже многоэтажного дома. Страшная трагедия произошла на улице Княжий Затон в Дарницком районе столицы, на место оперативно прибыли полиция и медики.
Кроме того, в Оболонском районе Киева произошел несчастный случай - из окна выпал мужчина. "Скорая помощь" госпитализировала 60-летнего мужчину с политравмами: закрытая черепно-мозговая травма, закрытая травма грудной клетки и закрытая травма живота.
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