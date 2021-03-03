Пострадавший рассказал, что в сигануть в бездну он решил самостоятельно, так как хотел совершить самоубийство/ фото: Odesa Live

В одном из многоэтажных жилых комплексов Одессы молодой человек выпал из окна 23-го этажа и "приземлился" на припаркованный автомобиль.

Парню чудом удалось выжить, после инцидента он был госпитализирован прибывшими на место медиками "скорой помощи". Пострадавший рассказал, что в сигануть в бездну он решил самостоятельно, так как хотел совершить самоубийство.

Отмечается, что по сообщениям очевидцев в соцсетях, инцидент случился около 08:00 в жилом комплексе "Альтаир", расположенном на Люстдорфская дороге.

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Кроме того, в Оболонском районе Киева произошел несчастный случай - из окна выпал мужчина. "Скорая помощь" госпитализировала 60-летнего мужчину с политравмами: закрытая черепно-мозговая травма, закрытая травма грудной клетки и закрытая травма живота.

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