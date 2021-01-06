Мать выбросила ребенка из окна восьмого этажа [ Редактировать ]
В среду, 6 января, в Киеве, во дворе одного из домов на улице Ватутина, женщина выбросила из окна ребенка. Об этом сообщает "Киев Оперативный", ссылаясь на слова очевидцев.
Женщина с 8-го этажа выбросила ребенка. Мальчику всего 3 года. Сейчас на месте работает полиция. Пострадавшего срочно госпитализировали в детскую больницу "Охматдет".
Других подробностей на данное время нет. В полиции происшествие пока не комментировали.
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Ранее мы писали о том, что в Киеве мужчина выпал с высотки и мгновенно погиб. О мотивах и личности погибшего информация пока уточняется.
Также сообщалось, что во Львове мужчина выпал из автобуса и умер. Пассажир от полученных в результате падения травм погиб на месте происшествия. Автобус с места происшествия уехал.
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