У Каліфорнії зійшов з рейок потяг з небезпечними хімікатами [ Редактировать ]
Масштабна залізнична аварія у Каліфорнії. З рейок зійшов вантажний потяг. Понад три десятки вагонів перегородили колію, частина загрузла у піску. Кілька цистерн перевозили небезпечні речовини, їхній вміст вилився на ґрунт. Минулося без жертв.
Інцидент стався у пустелі, тож шкода для інфраструктури незначна, однак рух цією гілкою перекрили надовго. Причини катастрофи з'ясовують.
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