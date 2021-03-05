Масштабна залізнична аварія у Каліфорнії. З рейок зійшов вантажний потяг. Понад три десятки вагонів перегородили колію, частина загрузла у піску. Кілька цистерн перевозили небезпечні речовини, їхній вміст вилився на ґрунт. Минулося без жертв.

Інцидент стався у пустелі, тож шкода для інфраструктури незначна, однак рух цією гілкою перекрили надовго. Причини катастрофи з'ясовують.