Ученым удалось доказать связь между уровнем внеклеточной ДНК в крови и тяжестью заболевания COVID-19/ фото: РИА Новости

Украинские медики первыми в мире смогут делать прогнозы по вероятному развитию осложнений в следствии коронавирусной инфекции по данным анализа крови.

Ученым удалось доказать связь между уровнем внеклеточной ДНК в крови и тяжестью заболевания COVID-19. В настоящее время медики не способны объяснить, почему у одного пациента инфекция "уходит" через 7-10 дней, а другой становится зависимым от кислорода.

Поэтому всем врачам крайне нужен какой-то прогностический критерий. Мне приятно сообщить: мы предположили, что именно уровень внеклеточной ДНК и является прогностическим критерием (чем выше он, то хуже прогноз), и доказали это, кстати, первыми в мире.

Отмечается, что при госпитализации пациенты, у которых были различные состояние тяжести COVID-19, сдавали кровь для определения уровня внеклеточной ДНК. Таким образом, в течении нескольких дней медики получили результаты и сделали столь сенсационные выводы.

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Кроме того, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о том, что в Украине циркулирует только один из трех особенно опасных штаммов коронавируса. У ученых есть вопросы по эффективности вакцин против южноафриканского штамма коронавируса.

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