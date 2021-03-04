В четверг, 4 марта, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о том, что в Украине циркулирует только один из трех особенно опасных штаммов коронавируса. Об этом он сказал в ходе брифинга.

Ляшко пояснил, что всего в мире на данный момент существует около 11 тысяч мутаций этого коронавируса, но только три из них - критические, так как имеют мутации по определенной генетической линии.

Это так называемый британский вариант, бразильский вариант и южноафриканский вариант. К британскому и бразильскому вариантам все вакцины, которые уже сегодня массово используются на планете, эффективны... В Украине зарегистрирован только британский вариант.

У ученых есть вопросы по эффективности вакцин против южноафриканского штамма коронавируса, добавил санитарный врач.

К южноафриканскому есть некоторые предостережения от Центра по контролю за заболеваемостью ПАР, поскольку они провели определенные клинические исследования. Они приостановили использование вакцин, исследование продолжается. Появятся результаты - будем коммуницировать.

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