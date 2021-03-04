Украинцы примут участие в уникальных коронавирусных исследованиях [ Редактировать ]
На территории Украины пройдут масштабные исследования по определению коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции у граждан. Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, в столь масштабной операции будут принимать участие около 10 тысяч граждан Украины. Все они сдадут кровь на анализ, в которой специалисты будут искать специфический иммуноглобулин.
Сеоэпидемиологическое исследование в Украине проводится за инициативой аппарата СНБО. К выборке привлекут 10 тысяч украинцев, у них будет забрана кровь. В крови будет исследовано наличие иммуноглобулина G к вирусу SARS-CoV-2.
Читайте также, на сегодня наблюдается третья волна пандемии коронавируса в Украине. Сейчас есть такой инструмент, как адаптивный карантин, и жесткий локдаун введен в Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областях.
Кроме того, в Ивано-Франковске зафиксировали первые 2 случая заболевания "британской" разновидностью коронавирусной инфекции. Специалисты провели исследование предоставленных образцов и смогли определить геномы британского варианта SARS-CoV-2 в двух из них.
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