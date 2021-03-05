Неравенство в оплате труда, увеличение пенсионного возраста украинкам, отсутствие поддержки материнства – свидетельства полного равнодушия власти к проблемам женщин. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в комментарии журналистам накануне Международного женского дня - 8 Марта.

"За последние годы в Украине для женщин значительно ухудшились условия жизни. В рамках пенсионной реформы в 2017 г. поднят обязательный страховой стаж - сразу с 15 до 25 лет, что по факту увеличило возраст выхода на пенсию. При том, что пенсия у женщин в Украине традиционно ниже, чем у мужчин. Так на начало 2020 г. эта разница составляла более 30%. 1249 грн. у женщин и 3851 грн. у мужчин", - отметил Юрий Бойко.

В результате низких доходов, тяжелого социального и экономического положения в стране, многие украинки вынуждены искать работу в других странах.

"Увеличился поток женщин – трудовых мигрантов, вынужденных выезжать из Украины на заработки, зачастую оставляя свои семьи и детей", - сказал парламентарий.

При этом, отметил народный депутат, постоянно ухудшаются условия для материнства, снижаются показатели рождаемости, а государство сокращает поддержку семей с детьми.

"Помощь по рождению ребенка в реальном выражении (в долларовом эквиваленте) сократилась в разы. На этот год выплаты остались без изменений и продолжат обесцениваться из-за инфляции и девальвации", - подчеркнул Юрий Бойко.

Недопустимо, считает политик, то что социальная помощь одиноким матерям вдвое ниже фактического прожиточного минимума.

"Вместо того, чтобы поддержать женщин и добавить средства по уходу за детьми, в 2014 году под видом объединения выплат было ликвидировано специальное пособие по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Политик напомнил, что депутаты-оппозиционеры зарегистрировали в парламенте пакет законопроектов, направленный на защиту материнства, материальную поддержку и социальную защиту женщин с детьми.

"Наша фракция подготовила целый ряд законопроектов по защите и поддержке матерей, повышению им социальных выплат, пересмотру пенсионного обеспечения женщинам. Но власть предпочитает идти по пути дискриминации, а не улучшения жизни украинок. Это недопустимо и преступно", - резюмировал Юрий Бойко.