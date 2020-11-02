Топ-10 браузеров: самые популярные приложения для Интернета [ Редактировать ]
Источник: best-browsers.com
Google Chrome по-прежнему остается самым популярным среди Интернет-браузеров, его доля составляет 69,19%. Об этом сообщает исследовательская компания NetMarketShare.
На втором месте по популярности - Firefox (7,60%). Тройку лидеров замыкает Microsoft Edge - 7,48%.
Доля Firefox увеличилась с 7,19% до 7,22%, однако по сравнению с прошлым октябрем популярность Firefox снизилась на 1,5%. Google Chrome является предустановленным браузером на всех смартфонах на базе Android, а также выводит предупреждения о небезопасном браузере, когда сервисы Google открывают в Edge.
Топ-10 браузеров для настольных ПК и ноутбуков
- Chrome - 69,19%;
- Firefox - 7,60%;
- Edge - 7,48%;
- Internet Explorer - 5,37%;
- Safari - 3,69%;
- QQ - 1,98%;
- Sogou Explorer - 1,76%;
- Opera - 1,16%;
- Yandex - 0,91%;
- UC Browser - 0,37%.
Для смартфонов десятка самых популярных браузеров выглядит по иному, но Google Chrome и здесь являчется лидером. Напосним, что Google Chrome является предустановленным браузером на всех смартфонах на базе Android.
Топ-10 браузеров для смартфонов
- Chrome - 63,72%;
- Safari - 26,40%;
- Samsung Browser - 4,22%;
- QQ - 1,29%
- UC Browser - 0,97%;
- Baidu - 0,81%;
- Firefox - 0,68%;
- Opera - 0,57%;
- Android Browser - 0,55%;
- Opera Mini - 0,34%.
Как сообщалось ранее, Microsoft начала принудительно устанавливать браузер Edge на все компьютеры под управлением Windows.
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