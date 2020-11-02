Google Chrome является самым популярным браузером и для компьютеров, и для смартфонов Источник: best-browsers.com

Google Chrome по-прежнему остается самым популярным среди Интернет-браузеров, его доля составляет 69,19%. Об этом сообщает исследовательская компания NetMarketShare.

На втором месте по популярности - Firefox (7,60%). Тройку лидеров замыкает Microsoft Edge - 7,48%.

Доля Firefox увеличилась с 7,19% до 7,22%, однако по сравнению с прошлым октябрем популярность Firefox снизилась на 1,5%. Google Chrome является предустановленным браузером на всех смартфонах на базе Android, а также выводит предупреждения о небезопасном браузере, когда сервисы Google открывают в Edge.

Топ-10 браузеров для настольных ПК и ноутбуков

Chrome - 69,19%; Firefox - 7,60%; Edge - 7,48%; Internet Explorer - 5,37%; Safari - 3,69%; QQ - 1,98%; Sogou Explorer - 1,76%; Opera - 1,16%; Yandex - 0,91%; UC Browser - 0,37%.

Для смартфонов десятка самых популярных браузеров выглядит по иному, но Google Chrome и здесь являчется лидером. Напосним, что Google Chrome является предустановленным браузером на всех смартфонах на базе Android.

Топ-10 браузеров для смартфонов

Chrome - 63,72%; Safari - 26,40%; Samsung Browser - 4,22%; QQ - 1,29% UC Browser - 0,97%; Baidu - 0,81%; Firefox - 0,68%; Opera - 0,57%; Android Browser - 0,55%; Opera Mini - 0,34%.

Как сообщалось ранее, Microsoft начала принудительно устанавливать браузер Edge на все компьютеры под управлением Windows.