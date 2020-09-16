В Windows появился неудаляемый браузер [ Редактировать ]
Microsoft начала принудительно устанавливать браузер Edge на все компьютеры под управлением Windows. Об этом сообщает издание HotHardware.
При получении обновления под номером KB4576754 на компьютер пользователя в принудительном порядке устанавливается новая версия браузера Microsoft Edge.
Отменить установку Edge невозможно - программа появляется в меню "Пуск" и на рабочем столе. При этом апдейт удаляет знакомый пользователям Windows браузер Internet Explorer, перенося все его закладки и прочую информацию в Edge.
Отмечается, что браузер принудительно устанавливается для операционных систем версий 2004, 1909, 1903 и 1809.
Единственный способ отказаться от развертывания браузера на компьютере заключается в отключении автоматическего обновления Windows 10.
В начале сентября Microsoft объяснила, почему из операционной системы невозможно удалить браузер Edge и программу My Phone. По словам инженеров компании, встроенные приложения входят в экосистему Windows, поэтому их деинсталляция может нарушить целостность ОС. Ранее Microsoft объявила, что поддержка Internet Explorer 11 закончится в августе 2021 года.
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